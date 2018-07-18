Cocu'dan Dünya Kupası örneği
Cocu, Dünya Kupası’ndan da örnek verip oyuncularına duran topların önemini anlatıyor, bu yönde gol provaları yaptırıyor
Phillip Cocu duran top organizasyonlarına büyük önem veriyor. Dünya Kupası'nda gollerin önemli bir bölümünün duran toplardan geldiğini anlatan sarı-lacivertli teknik adam, görüntüler eşliğinde bu yönde özel çalışmalar yaptırıyor. Cocu, duran toplarda stoperlerin ileri çıkarak gol aramasını istiyor, ayrıca boşta kalan oyuncuya yerden pas verilerek ceza sahası içinden şut açısı yakalaması konusunda çalışmalar yaptırıyor. Cocu, bugün saat 15.00'te beIN Sports Haber'de kampı değerlendirecek.
İSVİÇRE KAMPI BUGÜN BİTİYOR
Cocu, dünkü idmanda yine bol bol pas organizasyonu denetti. Kanat ve şut çalışmaları ile devam eden antrenman, taktiksel çift kale ile son buldu. Fulham maçı sonrası İstanbul'a dönecek olan Fenerbahçe, 21 Temmuz'da Feyenoord, 1 Ağustos'ta ise Cagliari ile birer hazırlık maçı daha yapacak.
- 18.7.2018
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Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
Cocu'dan Dünya Kupası örneği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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