Cocu'dan Dünya Kupası örneği

Phillip Cocu duran top organizasyonlarına büyük önem veriyor. Dünya Kupası'nda gollerin önemli bir bölümünün duran toplardan geldiğini anlatan sarı-lacivertli teknik adam, görüntüler eşliğinde bu yönde özel çalışmalar yaptırıyor. Cocu, duran toplarda stoperlerin ileri çıkarak gol aramasını istiyor, ayrıca boşta kalan oyuncuya yerden pas verilerek ceza sahası içinden şut açısı yakalaması konusunda çalışmalar yaptırıyor. Cocu, bugün saat 15.00'te beIN Sports Haber'de kampı değerlendirecek.



İSVİÇRE KAMPI BUGÜN BİTİYOR

Cocu, dünkü idmanda yine bol bol pas organizasyonu denetti. Kanat ve şut çalışmaları ile devam eden antrenman, taktiksel çift kale ile son buldu. Fulham maçı sonrası İstanbul'a dönecek olan Fenerbahçe, 21 Temmuz'da Feyenoord, 1 Ağustos'ta ise Cagliari ile birer hazırlık maçı daha yapacak.