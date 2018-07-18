Kayserı'nin Feyenoord'dan transferi Bilal'e F.Bahçe de talip olmuştu. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun Kayseri'ye gitmesini sağlayanın ise Van Persie olduğu öğrenildi. Bilal'in, "Türkiye'de ileri seviyeye gelmek istiyorsan, önce İstanbul dışında bir takımına git" sözlerinden etkilendiği vurgulandı.