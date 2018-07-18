Bilal Başacıkoğlu'nu Van Persie caydırmış! – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'nu caydırmış!

    <a href="/index/bilal-basacikoglu?id=5bf9eb9d-91cc-4ecf-9118-af4cc95652f6" class="" rel="tag">Bilal Başacıkoğlu</a>'nu <a href="/index/van-persie?id=9b964db2-5819-403f-82a6-4a1c2562c079" class="" rel="tag">Van Persie</a> caydırmış!

    Kayserı'nin Feyenoord'dan transferi Bilal'e F.Bahçe de talip olmuştu.

    Kayserı'nin Feyenoord'dan transferi Bilal'e F.Bahçe de talip olmuştu. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun 'ye gitmesini sağlayanın ise olduğu öğrenildi. Bilal'in, "'de ileri seviyeye gelmek istiyorsan, önce dışında bir takımına git" sözlerinden etkilendiği vurgulandı.

    1. 18.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'nu caydırmış! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN