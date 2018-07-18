Bilal Başacıkoğlu'nu Van Persie caydırmış!
Kayserı'nin Feyenoord'dan transferi Bilal'e F.Bahçe de talip olmuştu.
Kayserı'nin Feyenoord'dan transferi Bilal'e F.Bahçe de talip olmuştu. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun Kayseri'ye gitmesini sağlayanın ise Van Persie olduğu öğrenildi. Bilal'in, "Türkiye'de ileri seviyeye gelmek istiyorsan, önce İstanbul dışında bir takımına git" sözlerinden etkilendiği vurgulandı.
- 18.7.2018
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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