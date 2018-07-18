Ajax Fenerbahçe'nin teklifini beğenmedi: ‘Van Beek için 5.5 az’
Fenerbahçe, defansını Feyenoord'dan Sven van Beek ile güçlendirmek istiyor.
Fenerbahçe, defansını Feyenoord'dan Sven van Beek ile güçlendirmek istiyor. Ancak sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcu için yaptığı 5.5 milyon euro'luk teklifin reddedildiği öğrenildi. Feyenoord formasıyla 16'sı Avrupa kupası olmak üzere toplam 126 maça çıkan Van Beek için bu rakamı az bulan Hollanda ekibi, daha güçlü teklifler bekliyor. Fenerbahçe, sunduğu teklifini yükseltirse pazarlıklar sürecek, aksi halde Van Beek transferi rafa kalkacak.
SON ANDA RET
Fenerbahçe, Van Beek için Feyenoord'la anlaşmak üzereydi. Ancak Hollanda ekibi son anda 5.5 milyon euro'yu kabul etmedi.
- 18.7.2018
- Yannick Bolasie'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
- Robin van Persie Fenerbahçe'nin transferine engel oldu!
- Beşiktaş'ta rota değişti! İşte yeni transfer harekatı
- Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes
- Levent Tüzemen: "Galatasaray'da Feghouli ve Belhanda'yı bir de bu sezon izleyin"
-
West Ham Vida için Beşiktaş'a 18 milyon Euro teklif etti
Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
-
Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
-
Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
Ajax Fenerbahçe'nin teklifini beğenmedi: ‘Van Beek için 5.5 az’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.