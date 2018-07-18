Ajax Fenerbahçe'nin teklifini beğenmedi: ‘Van Beek için 5.5 az’ – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Ajax 'nin teklifini beğenmedi: ‘ Beek için 5.5 az’

    Ajax Fenerbahçe'nin teklifini beğenmedi: ‘Van Beek için 5.5 az’

    , defansını Feyenoord'dan Sven Beek ile güçlendirmek istiyor.

    , defansını Feyenoord'dan Sven Beek ile güçlendirmek istiyor. Ancak sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcu için yaptığı 5.5 milyon euro'luk teklifin reddedildiği öğrenildi. Feyenoord formasıyla 16'sı Avrupa kupası olmak üzere toplam 126 maça çıkan Van Beek için bu rakamı az bulan ekibi, daha güçlü teklifler bekliyor. Fenerbahçe, sunduğu teklifini yükseltirse pazarlıklar sürecek, aksi halde Van Beek transferi rafa kalkacak.

    SON ANDA RET
    Fenerbahçe, Van Beek için Feyenoord'la anlaşmak üzereydi. Ancak Hollanda ekibi anda 5.5 milyon euro'yu kabul etmedi.

    1. 18.7.2018
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