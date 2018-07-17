Samandıra’nın tek patronu o!
Başkan ?Ali Koç, Damien Comolli'ye verdiği desteği yineledi.
COMOLLİ SORULARI YANITLIYOR
Sportif direktör Damien Comolli bugün saat 13.00'te basının karşısında olacak. Fransız futbol adamı, transfer gelişmeleri, gündemdeki isimler merak edilenler hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Samandıra’nın tek patronu o! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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