Samandıra’nın tek patronu o! – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    ’nın tek patronu o!

    <a href="/index/samandira?id=31f10ca1-6f72-47b1-8ab2-f2a92b740a36" class="" rel="tag">Samandıra</a>’nın tek patronu o!

    Başkan ?, 'ye verdiği desteği yineledi.

    Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "'da sadece sayın Comolli'nin sözü geçer. Hiçbir yönetici, ben dahil özel ve olağanüstü durumlar dışından 'ya girip çıkamayacağız. Bu takımın sorumlusu, hem idari hem de teknik açıdan Comolli'dir" dedii. Sarı-lacivertlilerin İsviçre kampında da 'den hiçbir yönetici yok.

    COMOLLİ SORULARI YANITLIYOR
    Sportif direktör bugün saat 13.00'te basının karşısında olacak. Fransız futbol adamı, transfer gelişmeleri, gündemdeki isimler merak edilenler hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
    1. 17.7.2018
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