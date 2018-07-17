Özel izinli Dirar takıma katıldı – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Özel izinli Dirar takıma katıldı

    Özel izinli Dirar takıma katıldı

    Sarı-lacivertli takımın 'nda mücadele eden oyuncusu dün takıma katıldı.

    Fas milli takımıyla 'da boy gösteren tecrübeli kanat oyuncusu, ülkesinin elenmesinin ardından özel izin alarak tatil yapmıştı. 32 yaşındaki futbolcu, 'nin Lozan kentine giderek takımla 2 idmana çıktı. Yeni hocasıyla da tanışan Dirar'ın sabah idmanındaki istekli görüntüsü gözlerden kaçmadı.
    1. 17.7.2018
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