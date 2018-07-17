Martin Skrtel, Fenerbahçe yönetimine yeni sözleşme talebinde bulundu – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    , yönetimine yeni sözleşme talebinde bulundu

    Martin Skrtel, Fenerbahçe yönetimine yeni sözleşme talebinde bulundu

    'de sezon sonu sözleşmesi biten isimlerden biri de .

    'de sezon sonu sözleşmesi biten isimlerden biri de . Yaşına rağmen (33) Avrupa'da hala yüksek bir piyasası olan Slovak stoperin, sportif direktör Comolli ile bir görüşme yapıp, sözleşmesinin iki yıl uzatmasını talep ettiği ileri sürüldü. Comolli'nin, konuyu yönetimin gündemine taşıyacağı öğrenildi.

    NETO'NUN İLK TERCİHİ F.BAHÇE
    Luis Neto'nun temsilcisi Orçun Yücel, oyuncusuna 'dan bir teklif gelmediğini açıkladı. A Spor'a konuşan Yücel, "Fenerbahçe'de sezon sonunda başkanlık seçimi sebebiyle transfer görüşmesi yapacak ortam yoktu. Eğer Cocu ve yeni yönetim isterse oyuncumun ilk tercihi Fenerbahçe olacaktı" dedi.

    1. 17.7.2018
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