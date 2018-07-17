Martin Skrtel, Fenerbahçe yönetimine yeni sözleşme talebinde bulundu
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi biten isimlerden biri de Martin Skrtel.
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi biten isimlerden biri de Martin Skrtel. Yaşına rağmen (33) Avrupa'da hala yüksek bir piyasası olan Slovak stoperin, sportif direktör Comolli ile bir görüşme yapıp, sözleşmesinin iki yıl uzatmasını talep ettiği ileri sürüldü. Comolli'nin, konuyu yönetimin gündemine taşıyacağı öğrenildi.
NETO'NUN İLK TERCİHİ F.BAHÇE
Luis Neto'nun Türkiye temsilcisi Orçun Yücel, oyuncusuna Galatasaray'dan bir teklif gelmediğini açıkladı. A Spor'a konuşan Yücel, "Fenerbahçe'de sezon sonunda başkanlık seçimi sebebiyle transfer görüşmesi yapacak ortam yoktu. Eğer Cocu ve yeni yönetim isterse oyuncumun ilk tercihi Fenerbahçe olacaktı" dedi.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Martin Skrtel, Fenerbahçe yönetimine yeni sözleşme talebinde bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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