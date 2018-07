Fenerbahçe'ninBrezilyalı futbolcusu Giuliano , dünkü antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cocu'nun sisteminin geçen sezonunkiyle benzer olduğunu belirten orta saha oyuncusu "Oyun karakterimde bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Rolüm geçen senekinin benzeri olacak. Ceza sahasına yakın olacağım ve hocam uygun görürse forvet olarak da oynayabilirim" dedi. Türkçe bilmediği için medyayı fazla takip etmediğini kaydeden Giuliano , "Şampiyon olamadığımız için eleştiriler normal. Eleştiri bizi daha iyi yapar, geliştirir" ifadelerini kullandı. Sambacı, geçen sezon ki performansının üzerine çıkmak istediğinin de altını çizerek şunları söyledi: "Yeni bir hocamız, yeni bir felsefemiz var. Önemli olan kolektif olarak bu sisteme adapte olmak. Buna alışınca benim performansımda muhakkak iyi olacaktır. Futbolumun sürekli üzerine koyarak ilerlemek istiyorum. Zaten benim hedefim her zaman bir öncekinden daha iyisini yapmaktır. "Giulianohakkındaki transfer haberleriyle ilgili de şunları söyledi: "Brezilya'dan ve Almanya 'dan teklifler olduğuna dair haberler duydum. Ama herhangi bir kulüple iletişimde olmadım, menajerim de görüşmedi. Benim kafam burada. Herhangi bir teklif yok. Geçen sene çok güzel bir yıl geçirdim, bu sezon da güzel bir yıl geçirmek istiyorum." Dünya Kupası 'nda milli takımına çağırılmadığı için üzgün olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, "Futbolda mutlu anlar olduğu kadar hayal kırıklıkları da olabiliyor. Milli takıma çağrılmadığım için çok üzüldüm ama geçen sene kariyerimin her anlamda en iyi ikinci sezonunu geçirdiğim için mutluyum. Milli takıma gitmek istiyordum ama olmadı. Ben de taraftar olarak destekledim. Dünya Kupası 'nı kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Bundan ders çıkarmamız gerek" diye konuştu.Başkan Ali Koç 'a da ayrı bir parantez açan sarı-lacivertli oyuncu, "Başkan bizimle bir toplantı yaptı ve neler beklediğini anlattı. Yeni hocamızı, sportif direktörü, yöneticileri tanıttı. Kulüp için böyle bir değişim olması gerekiyormuş. Kesinlikle çok pozitif bir insan. Bizim için en iyisini yapacağını iletti. Bizden de en iyisini yapmamızı istedi. Böyle devam ederse her şeyin olumlu olacağını düşünüyorum" diye konuştu.Sambacı, kamp çalışmalarına da değindi. "Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diyen tecrübeli futbolcu, "Genellikle günde çift idman yapıyoruz ve idmanlar çok yoğun geçiyor. Sezona; mental, fiziksel, teknik, taktik olarak iyi bir başlangıç yapabilmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.Taraftarlara da çağrıda bulunan Giuliano, "Onlar bizim 12. oyuncumuz. Bizi destekliyorlar ve cesaretlendiriyorlar. Onlarla daha yakın olunca başarılı olma ihtimalimiz artıyor. Bizi desteklesinler, bizi teşvik etsinler. Başarılara ancak birlikte ulaşabiliriz" diye konuştu.