Giuliano: "Rolüm aynı"
Giuliano, Cocu'nun sisteminde de görevinin değişmeyeceğini söyledi: “Futbol anlayışımız geçen sezonla çok benzer. Benim oyun rolümde bir değişiklik olacağını zannetmiyorum”
HİÇBİR TEKLİF ALMADIM
Giuliano hakkındaki transfer haberleriyle ilgili de şunları söyledi: "Brezilya'dan ve Almanya'dan teklifler olduğuna dair haberler duydum. Ama herhangi bir kulüple iletişimde olmadım, menajerim de görüşmedi. Benim kafam burada. Herhangi bir teklif yok. Geçen sene çok güzel bir yıl geçirdim, bu sezon da güzel bir yıl geçirmek istiyorum."
KUPA İÇİN ÜZÜLDÜM
Dünya Kupası'nda milli takımına çağırılmadığı için üzgün olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, "Futbolda mutlu anlar olduğu kadar hayal kırıklıkları da olabiliyor. Milli takıma çağrılmadığım için çok üzüldüm ama geçen sene kariyerimin her anlamda en iyi ikinci sezonunu geçirdiğim için mutluyum. Milli takıma gitmek istiyordum ama olmadı. Ben de taraftar olarak destekledim. Dünya Kupası'nı kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Bundan ders çıkarmamız gerek" diye konuştu.
BAŞKAN ÇOK POZİTİF
Başkan Ali Koç'a da ayrı bir parantez açan sarı-lacivertli oyuncu, "Başkan bizimle bir toplantı yaptı ve neler beklediğini anlattı. Yeni hocamızı, sportif direktörü, yöneticileri tanıttı. Kulüp için böyle bir değişim olması gerekiyormuş. Kesinlikle çok pozitif bir insan. Bizim için en iyisini yapacağını iletti. Bizden de en iyisini yapmamızı istedi. Böyle devam ederse her şeyin olumlu olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
ÇALIŞMALAR ÇOK YOĞUN
Sambacı, kamp çalışmalarına da değindi. "Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz" diyen tecrübeli futbolcu, "Genellikle günde çift idman yapıyoruz ve idmanlar çok yoğun geçiyor. Sezona; mental, fiziksel, teknik, taktik olarak iyi bir başlangıç yapabilmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.
TARAFTARSIZ OLMAZ
Taraftarlara da çağrıda bulunan Giuliano, "Onlar bizim 12. oyuncumuz. Bizi destekliyorlar ve cesaretlendiriyorlar. Onlarla daha yakın olunca başarılı olma ihtimalimiz artıyor. Bizi desteklesinler, bizi teşvik etsinler. Başarılara ancak birlikte ulaşabiliriz" diye konuştu.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Giuliano: "Rolüm aynı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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