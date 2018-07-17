Fotomaç'ı sosyal medyada takip edin!
Türkiye'nin 1 numaralı spor sitesi Fotomac.com.tr, internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden her gün yaklaşık 4 milyon kişiye erişiyor. Siz de spor gündeminden uzak kalmamak, eğlenceli içeriklere ulaşmak için sosyal medyada bizi takip edin!
Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi Fotomaç, dijital mecrada da Türkiye'nin 1 numaralı adresi... Fotomac.com.tr; Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden her gün 4 milyona yakın kişiye içerik ulaştırıyor.
Son dakika haberlerini, transfer gelişmelerini, güncel videolarımızı, özel haberlerimizi, özel fotoğraflarımızı ve eğlenceli içeriklerimizi Fotomac.com.tr'nin sosyal medya hesaplarından sizlerle paylaşıyoruz. Fotomac.com.tr'nin sosyal medya hesaplarını takip edin, Twitter, Facebook ve Instagram'da gezerken spor gündeminden uzak kalmayın.
İşte Fotomac.com.tr'nin sosyal medya adresleri:
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Ayrıca Fotomac.com.tr'nin mobil uygulaması da yenilendi. Fotomaç'a doğrudan ulaşmak için uygulamamızı indirin!
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- 12.7.2018 13:06
- Güncelleme: 17.7.2018 01:52
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Fotomaç'ı sosyal medyada takip edin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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