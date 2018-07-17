Ferdi'nin milli takım kararı belli oldu!

Geçen mart ayında kendisini ziyarete gelen TFF yetkililerinin, "Milli takım'da oyna" teklifini askıda bırakan Ferdi Kadıoğlu, sonunda kararını verdi, ay-yıldızlı formayı giymeyi kabul etti. Bu biraz da mecburiyetten oldu. Hollanda altyapılı 18 yaşındaki futbolcu, aksi takdirde Fenerbahçe'de yabancı statüsünde oynayacaktı.