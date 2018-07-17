Ferdi'nin milli takım kararı belli oldu! – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Ferdi'nin kararı belli oldu!

    Ferdi'nin milli takım kararı belli oldu!

    mart ayında kendisini ziyarete gelen yetkililerinin, "'da oyna" teklifini askıda bırakan , sonunda kararını verdi, ay-yıldızlı formayı giymeyi kabul etti.

    mart ayında kendisini ziyarete gelen yetkililerinin, "'da oyna" teklifini askıda bırakan , sonunda kararını verdi, ay-yıldızlı formayı giymeyi kabul etti. Bu biraz da mecburiyetten oldu. altyapılı 18 yaşındaki futbolcu, aksi takdirde 'de yabancı statüsünde oynayacaktı.

    1. 17.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ferdi'nin milli takım kararı belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN