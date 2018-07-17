Cocu'dan Berke ve Barış için özel görüşme – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Cocu'dan ve için özel görüşme

    Cocu'dan Berke ve Barış için özel görüşme

    ve için Cocu'nun bilgi aldığı ismin Altınordu U18 Takımı'nın antrenörü olduğu ortaya çıktı.

    ve için Cocu'nun bilgi aldığı ismin Altınordu U18 Takımı'nın antrenörü olduğu ortaya çıktı. Geçen sezon başında ADO Den Haag'ın U-21 takımından ekibine gelen doğumlu Kahya'dan bilgi alan sarı-lacivertli hocanın, daha sonra iki gencin transferine izin verdiği öğrenildi.

    1. 17.7.2018
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