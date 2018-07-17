Cocu'dan Berke ve Barış için özel görüşme

Berke ve Barış için Cocu'nun bilgi aldığı ismin Altınordu U18 Takımı'nın antrenörü Ekrem Kahya olduğu ortaya çıktı. Geçen sezon başında ADO Den Haag'ın U-21 takımından İzmir ekibine gelen Hollanda doğumlu Kahya'dan bilgi alan sarı-lacivertli hocanın, daha sonra iki gencin transferine izin verdiği öğrenildi.