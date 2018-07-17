Berke ve Barış için Cocu'nun bilgi aldığı ismin Altınordu U18 Takımı'nın antrenörü Ekrem Kahya olduğu ortaya çıktı.
Berke ve Barış için Cocu'nun bilgi aldığı ismin Altınordu U18 Takımı'nın antrenörü Ekrem Kahya olduğu ortaya çıktı. Geçen sezon başında ADO Den Haag'ın U-21 takımından İzmir ekibine gelen Hollanda doğumlu Kahya'dan bilgi alan sarı-lacivertli hocanın, daha sonra iki gencin transferine izin verdiği öğrenildi.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Cocu'dan Berke ve Barış için özel görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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