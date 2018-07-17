Cocu: "PSV'deki modeli uygulayacağız" – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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HEPSİ
    17 Temmuz 2018, Salı
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    Cocu: "'deki modeli uygulayacağız"

    Cocu: "PSV'deki modeli uygulayacağız"

    Cocu, gazetecilere konuştu: ’deki çalışma stilimizi F.Bahçe’de de uygulayacağız. ise en iyisini yapmalıyız

    Teknik Direktörü Phillip Cocu, 'de gazetecileri ağırladı, önemli açıklamalar yaptı. İşte Cocu'nun sözlerinden satır başları:

    * 'deki çalışma stilimizi buraya da uygulamak istiyoruz. Elbette bu zamanla olacak bir şey. Chris van der Weerden ile birlikte bunun için çok çalışıyoruz. Çocuklar için de kolay değil. Çünkü eskisine göre çok daha farklı bir çalışma stiline alışmaya çalışıyorlar. Bir önceki çalışma metodu yanlış demiyorum ama bizim metodumuz çok daha farklı.

    * Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ancak bu kadarını beklemiyordum. Burada bile Fenerbahçeli Türk taraftarlar var. Her gün neredeyse 50 tane gazete çıkıyor ve sayfaları Fenerbahçe haberleriyle dolu.

    * Kulüp FFP kurallarına uymak zorunda. en iyi işi çıkarmaya çalışıyoruz. Ağustos'un ilk haftasına kadar hazır takım olmak zorundayız. Henüz o seviyede, önümüzde atmamız gereken adımlar var.

    JANSSEN'DEN EMİN DEĞİLİM
    Cocu, Vincent Janssen'in Fenerbahçe'ye dönmesinin gündemde olup olmadığıyla ilgili gelen soruya, "En son Ferdi Kadıoğlu transferini yaptık. Bu da Fenerbahçe'nin uzun vadeli planlarına tam olarak uyuyor. Diğer hiçbir isimden ve transferden emin değilim" cevabını verdi.

    1. 17.7.2018
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