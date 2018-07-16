Santos’ta Cifuente isyanı! – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’ta Cifuente isyanı!

    Santos’ta Cifuente isyanı!
    'nin, Şili Ligi ekiplerinden UD Catolica'da oynayan Jhon Cifuente'yi etmek istediğine yönelik haberler, taraftarlarını ayaklandırdı. ekibinin taraftarları, 20 maçta 22 gol atan Ekvadorlu forvetin transferinin bir an önce bitirilmesi için kampanya başlattı
    1. 16.7.2018
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