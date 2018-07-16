Önde baskı yapın

Teknik direktör Phillip Cocu, sistemini yavaş yavaş takıma aşılıyor. Hollandalı, futbolcuların oyunun her noktasında birlikte hareket etmesini, birbirini tamamlayan bir ekip olmasını istiyor. Hücum ve savunmanın birlikte yapılmasına büyük önem veren deneyimli çalıştırıcı, ileri hatta görev verdiği üçlüden de önde sürekli baskı uygulayarak, rakip savunmayı bozmalarını istiyor.

HIZLI VE KALİTELİ PAS TEMEL ŞART

SARI-lacivertli futbolcular, antrenmanlarda en çok pas kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Cocu'nun en çok üzerinde durduğu konular pasın kalitesi ve topun hızı. Hollandalı teknik adam bu nedenle antrenmanlarda pas çalışmalarıyla ilgili yoğun program uyguluyor. Yapılan ısrarlı çalışmalar meyvesini de vermeye başladı. Takımın ilk günlere göre pas kalitesinin artması dikkat çekiyor.

HER OYUNCUYA ANALİZ

Lozan'da gerçekleştirilen her antrenman sonrası oyuncuların bireysel analizleri yapılıyor. Bu analizler idmandan sonra teknik heyet tarafından inceleniyor ve raporlar hazırlanıyor. Bu raporlar doğrultusunda futbolculara tek tek bireysel uyarılarda bulunuluyor, eksiklerine göre özel çalışmalar yapılıyor. Futbolcular, bireysel antrenör eşliğinde kendileri için hazırlanan programla eksik yönlerini güçlendiriyor.

ÖNCE GÜÇ SONRA TAKTİK

İsviçre'nin Lozan kentindeki yeni sezon hazırlıklarına dün sabah yapılan antrenmanla devam edildi. Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, sarı- lacivertli futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmaların yapıldığı aktarıldı.