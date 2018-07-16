Mina’da dev rakipler var – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Mina’da dev rakipler var

    Mina’da dev rakipler var
    ve 'ın transferdeki gözdelerinden Yerry Mina, İngilizlerin yakın markajına girdi. Everton, West Ham ve Leicester, 'nda yıldızını yeniden parlatan Kolombiyalı stoperi transfer edebilmek için 'nın kapısında. Everton bir adım önde.
    1. 16.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mina’da dev rakipler var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN