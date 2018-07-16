İsmail ayrı çalıştı – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    İsmail ayrı çalıştı

    İsmail ayrı çalıştı
    Adalesindeki ağrıları devam eden dün de takımdan ayrı çalıştı. Tedbir amacıyla sahada tek başına koşu programı uygulayan Köybaşı'nın durumunun ciddi olmadığı ve bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalışacağı bildirildi. FC Lozan maçında da ağrıları nedeniyle forma giymeyen İsmail, takıma katılıp, forma yarışında yer almak istediğini dile getirdi.
    1. 16.7.2018
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