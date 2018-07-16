Genç kürekçiler şampiyon – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Genç kürekçiler şampiyon

    Genç kürekçiler şampiyon
    F.Bahçe, kürekte büyük bir başarıya daha imza attı. Sarılacivertlilerin gençleri, Şampiyonası'nın son gününde küreğin en prestijli yarışı olan 8 tek dümencili yarışını kazanıp birinciliğini ilan etti. F.Bahçeli sporcular, şampiyonluğu tezahüratlar eşliğinde kutladı. Küçük erkekler ile Deniz Küreği U19'da da 1.'lik alındı.
    1. 16.7.2018
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