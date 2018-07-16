Fotomaç'ı sosyal medyada takip edin!
Türkiye'nin 1 numaralı spor sitesi Fotomac.com.tr, internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden her gün yaklaşık 4 milyon kişiye erişiyor. Siz de spor gündeminden uzak kalmamak, eğlenceli içeriklere ulaşmak için sosyal medyada bizi takip edin!
Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi Fotomaç, dijital mecrada da Türkiye'nin 1 numaralı adresi... Fotomac.com.tr; Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden her gün 4 milyona yakın kişiye içerik ulaştırıyor.
Son dakika haberlerini, transfer gelişmelerini, güncel videolarımızı, özel haberlerimizi, özel fotoğraflarımızı ve eğlenceli içeriklerimizi Fotomac.com.tr'nin sosyal medya hesaplarından sizlerle paylaşıyoruz. Fotomac.com.tr'nin sosyal medya hesaplarını takip edin, Twitter, Facebook ve Instagram'da gezerken spor gündeminden uzak kalmayın.
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Ayrıca Fotomac.com.tr'nin mobil uygulaması da yenilendi. Fotomaç'a doğrudan ulaşmak için uygulamamızı indirin!
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- 12.7.2018 13:06
- Güncelleme: 16.7.2018 02:09
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
-
Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
-
Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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