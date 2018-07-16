Fenerbahçe’de ‘Öğrenci Tribünü’ kombine satışları başladı
Fenerbahçe’de yeni sezon için uygulamaya konulan ‘Öğrenci Tribünü’ kombine satışları başladı.
Taraftarlar, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi kombine merkezinde bir gün öncesinden sıraya girdi. Sabah saatlerinden itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne gelerek kombine başvurusunda bulunan taraftarlar, kombine kartlara gösterilen ilgiden dolayı stadın çevresinde kuyruklar oluşturdu.
- 16.7.2018 10:49
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
ismiMİZ evet görüyoruz kalbe atılan imzaları, milli takımdan
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
Vatandaş Onun için mi federasyona tazminat davası açtın milli takıma ne verdin ne yüzle o paraları aldın..
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Süper Lig'in kupadaki en başarılısı Vida
Toplam 1
Yorum
REİSSS ŞAMPİYON HER YERDE ANKARAGÜCÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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