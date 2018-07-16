Fenerbahçe’de ‘Öğrenci Tribünü’ kombine satışları başladı
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    Fenerbahçe’de ‘’ kombine satışları başladı

    Fenerbahçe’de ‘Öğrenci Tribünü’ kombine satışları başladı

    Fenerbahçe’de yeni sezon için uygulamaya konulan ‘’ kombine satışları başladı.

    'in 2018-2019 sezonunda Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Migros Alt Tribünü'nde özel olarak oluşturulan kombine kartlarının satışı başladı.

    Taraftarlar, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi kombine merkezinde bir gün öncesinden sıraya girdi. Sabah saatlerinden itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne gelerek kombine başvurusunda bulunan taraftarlar, kombine kartlara gösterilen ilgiden dolayı stadın çevresinde kuyruklar oluşturdu.
    1. 16.7.2018 10:49
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