Fenerbahçe'de Dirar takıma katıldı
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'de Dirar takıma katıldı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de Dirar takıma katıldı

    Yeni sezona 'de yaptığı kamp ile hazırlanan 'de takıma katıldı.

    'nin Lozan kentinde hazırlıklarına devam eden , günün ilk çalışmasını basına kapalı yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman yükleme ve dayanıklılık çalışması ile devam etti. Sarı-lacivertli ekip idmanın son bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. 'nda Fas forması giydiği için sonrasında 3 hafta izinli olan , takımın kampına dün akşam katıldı. Saçlarını sarıya boyatan ve takıma yeni dahil olan oyuncularla tanışan Dirar, arkadaşlarıyla şakalaştı. Dirar, bu sabah yapılan idmanda takımla çalışmalara başladı.

    TAKIM GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA İYİ
    'de her gün idmanlarda ölçümler yapılıyor. Sarı-lacivertli teknik ekip, bütün futbolcuların anlık tespitlerini yaparak rapor hazırlıyor. Teknik direktör Phillip Cocu, iletilen raporlara göre oyunculara bireysel olarak uyarılarda bulunarak takımın daha iyi olması için elinden geleni yapıyor. Yapılan hız ve mesafe gibi ölçümlerin geçtiğimiz göre daha iyi olduğu teknik ekip tarafından tespit edildi.

    1. 16.7.2018 14:34
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