Fenerbahçe'de Dirar takıma katıldı
Yeni sezona İsviçre'de yaptığı kamp ile hazırlanan Fenerbahçe'de Nabil Dirar takıma katıldı.
İsviçre'nin Lozan kentinde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını basına kapalı yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman yükleme ve dayanıklılık çalışması ile devam etti. Sarı-lacivertli ekip idmanın son bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı forması giydiği için sonrasında 3 hafta izinli olan Nabil Dirar, takımın İsviçre kampına dün akşam katıldı. Saçlarını sarıya boyatan ve takıma yeni dahil olan oyuncularla tanışan Dirar, arkadaşlarıyla şakalaştı. Dirar, bu sabah yapılan idmanda takımla çalışmalara başladı.
TAKIM GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA İYİ
Fenerbahçe'de her gün idmanlarda ölçümler yapılıyor. Sarı-lacivertli teknik ekip, bütün futbolcuların anlık tespitlerini yaparak rapor hazırlıyor. Teknik direktör Phillip Cocu, iletilen raporlara göre oyunculara bireysel olarak uyarılarda bulunarak takımın daha iyi olması için elinden geleni yapıyor. Yapılan hız ve mesafe gibi ölçümlerin geçtiğimiz seneye göre daha iyi olduğu teknik ekip tarafından tespit edildi.
- 16.7.2018 14:34
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Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA 2 AYDIR BISEY YOK, HALDUN USTUNEL'I GETIRIN NE TRANSFERLER YAPAR, ALBAYRAK COK ACEMI
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 12
Yorum
Gslı Beyler gidin kendi sayfanızda yorum yapın..O gelir stad dolar o gelir şampiyonluk gelir o varsa başarı vardır..Biz seviyoruz kime ne...
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Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 4
Yorum
pomak amma abarttilar bu adamı yaa şampiyonlar liginde oynayacağız bununlamı,gördük dünya kupasında nasıl oluğunu adam gibi adam alın..
Fenerbahçe'de Dirar takıma katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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