Fenerbahçe'de Bolasie için geri sayım
Sol açık Bolasie’nin Everton’tan ayrılacağı kesinleşti. İngilizler “F.Bahçe onunla ciddi şekilde ilgileniyor” iddiasında bulundu
BiR YIL OYNAMADI
Geçen sezon 16 lig maçında forma giyip 1 gol atan Bolasie, 2016-17 sezonunun ortasında diz bağlarını koparmış, sahalara ancak 1 yıl sonra dönebilmişti.
- 16.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
Fenerbahçe'de Bolasie için geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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