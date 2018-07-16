Fenerbahçe'de Bolasie için geri sayım – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'de Bolasie için geri sayım

    Fenerbahçe'de Bolasie için geri sayım

    Sol açık Bolasie’nin ’tan ayrılacağı kesinleşti. İngilizler “F.Bahçe onunla ciddi şekilde ilgileniyor” iddiasında bulundu

    'nin transfer gündemindeki Yannick Bolasie'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. muhabiri Dharmesh Sheth, 'da gözden düşen Demokratik Kongo'lu sol açık için ayrılığın kesinleştiğini duyururken, "Fenerbahçe onunla ciddi şekilde ilgileniyor" iddiasında bulundu. Kanarya'nın Bolasie'yle el sıkıştığı Ada basınında haberlere konu olmuştu. Kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü, sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki yıldızı kiralamak istediği vurgulandı.

    BiR YIL OYNAMADI
    Geçen sezon 16 lig maçında forma giyip 1 gol atan Bolasie, 2016-17 sezonunun ortasında diz bağlarını koparmış, sahalara ancak 1 yıl sonra dönebilmişti.
    1. 16.7.2018
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