Ali Koç, kombine alan öğrencilerle bir araya geldi – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    , kombine alan öğrencilerle bir araya geldi

    Ali Koç, kombine alan öğrencilerle bir araya geldi

    Başkanı , Öğrenci Tribünü'nden kombine almak için dün geceden stadın önünde beklemeye başlayan  sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.

    Bugün sabah saatlerinde satışa çıkan kombineler için dün geceden itibaren stat önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar kart başvurularını yapmaya başladı. Merkezi'ni ziyaret eden Başkanı , taraftarların sevgi gösterileriyle karşılandı. Koç, kombine kart almak için stada gelen taraftarlarla yakından ilgilenirken, öğrencilere sohbet edip, fotoğraf çektirdi.



    ALİ KOÇ: "GENÇLİK TRİBÜNÜ BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"
    Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Tüyler diken diken. Dün gece 600 kişi geldiler, sıraya girdiler. Hazırlıklı, kumanyayla gelmişler. Verdiğimiz sözü tutmuş olmanın memnuniyeti içerisindeyim. Çünkü ben ve yönetimim için bu gençlik tribünü büyük önem arz ediyor. Örnek bir tribün olmasını istiyorum. Centilmenlik çerçevesinde sonuna kadar kulübünü destekleyen, küfürden arınmış, önce tüm Fenerbahçelilere, sonra tüm takım taraftarlarına örnek olacak bir tribün olacağına inanıyorum. Kombineler yarı fiyatla çıktı, çok ilgi alaka var. Gençler pırıl pırıl. Heyecanlılar. Onlar bizim beklentilerimizi karşıladılar, inşallah biz de onların beklentilerini karşılayabiliriz. Güzel günler yolda" diye konuştu.

    1. 16.7.2018 12:05
    2. Güncelleme: 16.7.2018 14:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ali Koç, kombine alan öğrencilerle bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN