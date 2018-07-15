Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe kampına katıldı
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    , kampına katıldı

    <a href="/index/ferdi-kadioglu?id=93aecb8a-9184-41b6-97a7-b73e4f702a62" class="" rel="tag">Ferdi Kadıoğlu</a>, <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> kampına katıldı

    ?'nin, NEC Nijmegen takımından kadrosuna kattığı İsviçre’nin Lozan kentine gelerek kampa dahil oldu.

    genç milli takımı oyuncusu , öğle yemeği öncesi teknik direktör Phillip Cocu, teknik heyet ve futbolcularla da tanıştı.


    1. 15.7.2018 15:55
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