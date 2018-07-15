Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe kampına katıldı
?Fenerbahçe'nin, NEC Nijmegen takımından kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu İsviçre’nin Lozan kentine gelerek kampa dahil oldu.
Hollanda genç milli takımı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, öğle yemeği öncesi teknik direktör Phillip Cocu, teknik heyet ve futbolcularla da tanıştı.
- 15.7.2018 15:55
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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