Fenerbahçeli öğrencilerden kombine kuyruğu – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    Fenerbahçeli öğrencilerden kombine kuyruğu

    Fenerbahçeli öğrencilerden kombine kuyruğu

    Fenerbahçe Kulübünün, futbol takımının yeni sezondaki iç saha maçları için yarın sabah sadece öğrencilere sunacağı sınırlı sayıdaki kombine alımı için Ülker Stadı'nın önünde şimdiden uzun kuyruklar oluştu.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Migros Alt Tribünü'nde özel oluşturulan Öğrenci Tribünü için kombine bilet satışının yarın sabah başlayacağı belirtildi.

    Kombinelerin satışına yarın sabah başlayacak olmasına rağmen, öğrencilerin şimdiden Ülker Stadı'nın önünde toplanmaya başladığı ifade edildi.

    Bu akşam saatlerinden itibaren stadın önüne gelerek beklemeye başlayan çok fazla sayıdaki öğrenci, kombine alabilmek için geceyi stadın önünde geçirecek.

    1. 15.7.2018 22:46
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