Fenerbahçe'den Catolica'dan Cifuente’ye atak
Kanarya, Catolica’nın 25 yaşındaki forveti için bastırıyor. Ekvadorlu oyuncunun menajeri ile İstanbul’da görüşülüyor
Fenerbahçe, transferde gözünü şimdi de Güney Amerika'ya çevirdi. Uni. Catolica takımında forma giyen forvet Jhon Cifuente ile pazarlıklarda önemli aşama kaydedildiği öğrenildi. Geçen sezon 20 maçta 22 gol atan Cifuente'nin menajerinin İstanbul'da olduğu belirtildi. Ekvadorlu forvet için görüşmeler sürüyor. Aynı zamanda kanatlarda da oynayabilen Cifuente'nin Uni. Catolica ile 2020'ye kadar kontratı bulunuyor.
- 15.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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