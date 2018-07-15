Fenerbahçe'den Catolica'dan Cifuente’ye atak – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    'den 'dan Cifuente’ye atak

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den <a href="/index/catolica?id=bd046750-0250-4895-842f-30e1a7d59a3b" class="" rel="tag">Catolica</a>'dan Cifuente’ye atak

    Kanarya, ’nın 25 yaşındaki forveti için bastırıyor. oyuncunun menajeri ile ’da görüşülüyor

    , transferde gözünü şimdi de 'ya çevirdi. Uni. takımında forma giyen forvet Jhon Cifuente ile pazarlıklarda önemli aşama kaydedildiği öğrenildi. Geçen sezon 20 maçta 22 gol atan Cifuente'nin menajerinin 'da olduğu belirtildi. forvet için görüşmeler sürüyor. Aynı zamanda kanatlarda da oynayabilen Cifuente'nin Uni. ile 2020'ye kadar kontratı bulunuyor.

    1. 15.7.2018
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