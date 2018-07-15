Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    'de hazırlıklar sürüyor

    Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

    Yeni sezon hazırlıklarını 'nin Lozan kentinde sürdüren , günün ilk çalışmasını yaptı.

    yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı TSİ 11:00'de başladı. Otelin yakınlarındaki bir spor tesisinde teknik direktör Phillip Cocu gözetiminde başlayan çalışmanın ilk 20 dakikası basına açık yapıldı. Teknik direktör Cocu idman öncesi öğrencilerini bir araya topladı ve antrenmanda yapılmasını istediği şeyler hakkında bililer verdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman kondisyona yönelik çalışmalar ile sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

    Öte yandan sarı-lacivertli ekipte adalesinde ağrı bulunan takımdan düz koşu yaparak çalışmalarını sürdürdü.

    AKŞAM DAHİL OLACAK
    'nin 'nın NEC Nijmegen takımından kadrosuna kattığı 1999 doğumlu Ferdi Kadıoğlu sabah yapılan idmanda yer almadı. Kadıoğlu'nun öğlen saatlerinde 'ye geleceği ve akşam saatlerinde yapılacak idmana katılacağı bildirildi.

    1. 15.7.2018 11:59
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