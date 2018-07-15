Fenerbahçe minyatürde maç yaptı – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    minyatürde maç yaptı

    Fenerbahçe minyatürde maç yaptı

    'daki hazırlıkları sürüyor.

    'daki hazırlıkları sürüyor. dün teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde tek antrenman yaptı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleşti. İdman dar alanda minyatür kale maçla sona erdi.

    1. 15.7.2018
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