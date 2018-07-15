Fenerbahçe minyatürde maç yaptı
Sarı-lacivertlilerin Lozan'daki yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Sarı-lacivertlilerin Lozan'daki yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Fenerbahçe dün teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde tek antrenman yaptı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleşti. İdman dar alanda minyatür kale maçla sona erdi.
- 15.7.2018
-
Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
-
Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
-
Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
Fenerbahçe minyatürde maç yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.