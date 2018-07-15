Aatif Chahechouhe: "Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmek bile istemiyorum"
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    : "'den ayrılmayı düşünmek bile istemiyorum"

    <a href="/index/aatif-chahechouhe?id=581d1226-697e-4292-bd0d-aed04dbf2d03" class="" rel="tag">Aatif Chahechouhe</a>: "<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den ayrılmayı düşünmek bile istemiyorum"

    Yeni sezon hazırlıklarını 'nin Lozan şehrinde devam eden 'de, tecrübeli futbolcu sabah antrenmanının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    "TAKIM OLARAK MUTLUYUZ"
    'nin Faslı futbolcusu , kamp çalışmaları ile ilgili olarak, "Kamp şu ana kadar iyi gidiyor. Çok yoruluyoruz. Herkes elinden geleni veriyor ve her şeyin yolunda gittiğini söyleyebilirim. olarak . Takımda herkes birbiriyle iyi anlaşıyor ve iyi bir çalışıyor" diye konuştu.

    "KALİTEME İNANIYORUM"
    Cocu ile ilgili olarak Aatif, "Yeni bir hocamız var. O da yeni bir oyuncu grubuyla tanıştı. Bizi antrenmanlarda gözlemliyor. Bizi antrenmanlarda gözlemliyor. Şu anda benimle ilgili ne düşünüyor bilmiyorum negatif veya pozitif düşüncem yok. Hocamız bize karşı dürüst. Herkese inandığını düşünüyorum. Onun inancına karşı bizim ne vereceğimiz önemli. Geçen sezon ilk zamanlar ilk 11 oyuncusu değildim sonradan 11'de oynamaya başladım. Sezon başında ilk 11 oynamaya başlarsam gerisi bana ait. Kendimi göstermeme gerekiyor. Kaliteme inanıyorum" ifadelerini kullandı.

    "HOCAMIZ HERKESE ÖNEM VERİYOR"
    Aatif, 'de yaşanan yönetim ve teknik ekip değişikliği ile ilgili, "Kulüpte çok şey değişti. Yeni başkan ve yeni teknik direktörümüz var ama biz olarak devam ediyoruz. Herkes şu ana kadar memnun görünüyor. Herkes en iyi şartları sunmak için elinden geleni yapıyor. Son derece iyi bir görüntü var. Hocamız sürekli bizi dinliyor ve herkese önem veriyor. Sezonun ilerleyen dönemlerinde bunun meyvesini alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

    "FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYI DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUM"
    İsmi birçok kulüple anılan ve takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Aatif, "İsteniliyor olmak mutluluk verici ama Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi ilişkileri içindeyiz. Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmek bile istemiyorum. Ben bir şey söylemiyorum, başkaları konuşuyor. Fenerbahçe'nin futbolcusu olmaktan dolayı çok gururluyum" diye konuştu.

    "FRANSA'YI DESTEKLİYORUM"
    Aatif, finalinde 'yı destekleyeceğini belirterek, "Fas orjinli Fransız olarak 'yı destekliyorum. Umarım kupayı kazanan onlar olur. Hırvatlar'da buraya gelmeyi hak etti. Umarım ikinci yıldızı takacaktır" dedi.

    "TAKIMIN PARÇASI OLMAKTAN MUTLUYUZ"
    içinde spekülasyonların sürekli olduğunu vurgulayan Aatif, "Spekülasyonlar her zaman olacaktır. Biz profesyonel futbolcularız ve bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Souza ve Topal konuşuluyor ama Valbuena ve ben de iyi anlaşıyoruz. İyi bir grubuz. Bir teknik direktörümüz var 11 oyuncuyu oyuna sürecek. içinde olan karar mekanizması aramızdaki ilişkiyi etkilememeli. Taraftarlar, insanlar konuşuyor ama bizim aramızda sorun yok burada olmaktan ve takımın parçası olmaktan " açıklamasını yaptı.

    1. 15.7.2018 15:04
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