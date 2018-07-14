Yeni sistemde Topal ya da Josef – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Yeni sistemde Topal ya da Josef

    Yeni sistemde Topal ya da Josef
    Phillip Cocu'nun yeni sistemde tek ön libero üzerinden bir sistem kuracağı konuşulurken, gözler bu bölgede oynayan ve Josef de Souza ikilisine çevrildi. Bu durumda iki isimden biri yedek kalacak. Terazide Brezilyalı futbolcunun ağır bastığı ifade edilirken, Topal da forma savaşını bırakmayacağını dile getiriyor.
    1. 14.7.2018
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