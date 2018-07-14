Taraftara ürün uyarısı yapıldı – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Taraftara ürün uyarısı yapıldı

    Taraftara ürün uyarısı yapıldı
    SARI-lacivertli kulüp, siteden yayınladığı mesajla taraftarları sahtekarlık olaylarına karşı uyardı: "Son dönemde farklı telefonlardan 'F.Bahçe'den arıyoruz' söylemi ile taraftarlarımıza lisanssız sahte forma ve atkı satışı yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. 'un telefonla satış hizmeti yoktur."
    1. 14.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taraftara ürün uyarısı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN