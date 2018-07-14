Sağlıkçılara uyarı – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Sağlıkçılara uyarı

    Sağlıkçılara uyarı
    Sağlık ekibiyle de sürekli iletişim halinde olan Cocu'nun, oyuncuların durumlarını yakından takip etmeleri direktifi verdiği kaydedildi. " istemiyorum. En ufak ağrısı olanlarla bile hemen ilgilenin. Hiçbir sakatlığı riske atmayın" diyen Cocu'nun "Bu konuda size güvenim tam" dediği kaydedildi.
    1. 14.7.2018
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