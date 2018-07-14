Radu inadı – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Radu inadı

    Radu inadı

    , oyuncusunu bırakmak istemese de vazgeçmiyor. F.Bahçe’nin 2 milyon euro’luk teklifi Radu’yu kararsız bıraktı. Görüşmeler devam ediyor

    'nın gözden çıkarıldığı 'de, sol bekte Hasan Ali'nin yanına takviye arayışları var. Gündemdeki isim ise Phillip Cocu'nun "Mutlaka kadromda görmek istiyorum" diye rapor ettiği 'nun kaptanı ... Lazio, Rumen futbolcunun 2020'de biten sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak sarı-lacivertlilerin yıllık 2 milyon euro'luk teklifi, Serie A ekibinde vergiler dahil yılda 1.4 milyon euro kazanan 31 yaşındaki futbolcunun kafasını karıştırmış durumda.

    İNZAGHİ VETO ETTİ
    İtalyan basınında, Rumen stoperin adeta "kapanın elinde kalacağına" yer verilirken, "Simone İnzaghi'nin nedeniyle Lazio oyuncusunun satışına yanaşmasa da Fenerbahçe tüm şartları zorluyor" ifadeleri kullanıldı. Sarı-lacivertlilerin, 10 yıldır Lazio forması giyen Stefan Radu'yu renklerine katmakta kararlı görünürken, operasyonu bizzat sportif direktör Damien Comolli yürütüyor. Lazio'da geçen sezon 41 maça çıkan Radu, 14 kez de Romanya 'nda görev yaptı.

    LAZİO ZORDA
    Fenerbahçe'nin aklını çeldiği Radu, yoluna nerede devam edeceğine kendisi karar verecek. 'nın ısrarı, oyuncusunu takımda tutmak isteyen Lazio'yu zor durumda bırakıyor.
    1. 14.7.2018
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