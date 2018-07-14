Radu inadı
Lazio, oyuncusunu bırakmak istemese de Kanarya vazgeçmiyor. F.Bahçe’nin 2 milyon euro’luk teklifi Radu’yu kararsız bıraktı. Görüşmeler devam ediyor
İNZAGHİ VETO ETTİ
İtalyan basınında, Rumen stoperin adeta "kapanın elinde kalacağına" yer verilirken, "Simone İnzaghi'nin vetosu nedeniyle Lazio oyuncusunun satışına yanaşmasa da Fenerbahçe tüm şartları zorluyor" ifadeleri kullanıldı. Sarı-lacivertlilerin, 10 yıldır Lazio forması giyen Stefan Radu'yu renklerine katmakta kararlı görünürken, operasyonu bizzat sportif direktör Damien Comolli yürütüyor. Lazio'da geçen sezon 41 maça çıkan Radu, 14 kez de Romanya Milli Takımı'nda görev yaptı.
LAZİO ZORDA
Fenerbahçe'nin aklını çeldiği Radu, yoluna nerede devam edeceğine kendisi karar verecek. Kanarya'nın ısrarı, oyuncusunu takımda tutmak isteyen Lazio'yu zor durumda bırakıyor.
- 14.7.2018
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Yorum
rohagi Fizik olarak cok gucsuz bir oyuncu. Sampiyonlar liginde olmaz ezilir.
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Toplam 1
Yorum
Hee Yanıt alamadı! Adam burdan kaçtı neden dönsün tekrar. Salla
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Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
Radu inadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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