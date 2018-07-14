Pemra Özgen finalde – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    finalde

    <a href="/index/pemra-ozgen?id=08f7620a-fe58-4c2f-9533-4f6040eabb7c" class="" rel="tag">Pemra Özgen</a> finalde

    'da düzenlenen ITF kadınlar turnuvasında mücadele eden milli tenisçi , çiftlerde finale yükseldi.

    Versmold kentindeki 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasında, çiftlerde yarışan Pemra ile Yunan partneri Despina Papamichail, yarı finalde Emma Laine (Finlandiya)-Chiara Scholl (ABD) ikilisiyle karşılaştı.

    Sahadan 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Pemra ile Papamichail, adlarını finale yazdırdı.

    Pemra ile Papamichail, finalde Amina Anshba-Albina Khabibulina çiftiyle Olga Danilovic-Nina Stojanovic ikilisi arasındaki maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.

    1. 14.7.2018 18:47
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