Pemra Özgen finalde
Almanya'da düzenlenen ITF kadınlar turnuvasında mücadele eden milli tenisçi Pemra Özgen, çiftlerde finale yükseldi.
Versmold kentindeki 60 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvasında, çiftlerde yarışan Pemra ile Yunan partneri Despina Papamichail, yarı finalde Emma Laine (Finlandiya)-Chiara Scholl (ABD) ikilisiyle karşılaştı.
Sahadan 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Pemra ile Papamichail, adlarını finale yazdırdı.
Pemra ile Papamichail, finalde Amina Anshba-Albina Khabibulina çiftiyle Olga Danilovic-Nina Stojanovic ikilisi arasındaki maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.
- 14.7.2018 18:47
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Yorum
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Toplam 4
Yorum
ali kırcı Bununla ne yeni sözleşme imzalayacaksın orada miss gibi Recep Gül var... azıcık güvenin şu çocuklara...
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Toplam 1
Yorum
:)))) yahu azizi isteyenlerin istemediği oyuncular degilmiydi :))) degisimin tam zamanı :)))) alin size degisim :))))) kana yakin gari :)))))
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