Luis Nani’ye ‘Dost’ sözü! – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Luis Nani’ye ‘Dost’ sözü!

    Luis Nani’ye ‘Dost’ sözü!
    PORTEKİZ basını, yönetiminin sözleşme imzaladığı Nani'ye Bas Dost'u takımda tutma sözü verdiğini yazdı. Hem Ojogo hem de Record gazeteleri aynı başlığı manşetlerine taşırken, haberin içinde ise Dost'un kısa sürede Sporting'in kampına katılacağını duyurdular. Dost'un sözleşmesini tek taraflı feshettiği Sporting ile durumu belirsiz.
    1. 14.7.2018
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