Janssen’den yine sonuç çıkmadı – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    ’den yine sonuç çıkmadı

    Janssen’den yine sonuç çıkmadı
    SARI-lacivertlilerin transferinde fırsat kolladığı isimlerden biri de Vincent Janssen... Hollandalı forvet için Tottenham'la bazı görüşmelerin olduğu ancak bir sonuca ulaşılamadığı öğrenildi. 'in de 'de tekrar oynamaya sıcak bakması avantaj olarak görülürken, yönetim "Bekle gör" politikası uyguluyor. anlaşmasına uygun hareket etmek zorunda olan Fenerbahçe'nin niyeti, Janssen'in en az bir sezon daha kiralamak.
    1. 14.7.2018
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