Guedes Çin’e transfer oldu – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Guedes ’e oldu

    Guedes Çin’e transfer oldu
    'nin de istediği kanat oyuncusu Roger Guedes, 'in yolunu tuttu. Geçen sezonu Atletico MG'de kiralık geçiren 21 yaşındaki futbolcunun bonservisi Palmeiras'taydı. Çin ekibi Luneng, bu için 9.2 milyon euro ödeyecek. Kanarya, Guedes'i kiralamak için görüşmeler yapıyordu.
    1. 14.7.2018
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