Fotomaç'ı sosyal medyada takip edin!
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Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi Fotomaç, dijital mecrada da Türkiye'nin 1 numaralı adresi... Fotomac.com.tr; Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden her gün 4 milyona yakın kişiye içerik ulaştırıyor.
Son dakika haberlerini, transfer gelişmelerini, güncel videolarımızı, özel haberlerimizi, özel fotoğraflarımızı ve eğlenceli içeriklerimizi Fotomac.com.tr'nin sosyal medya hesaplarından sizlerle paylaşıyoruz. Fotomac.com.tr'nin sosyal medya hesaplarını takip edin, Twitter, Facebook ve Instagram'da gezerken spor gündeminden uzak kalmayın.
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- 12.7.2018 13:06
- Güncelleme: 14.7.2018 01:48
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Toplam 1
Yorum
rohagi Fizik olarak cok gucsuz bir oyuncu. Sampiyonlar liginde olmaz ezilir.
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Fenerbahçe'den yanıt alamayan Nani, ülkesine döndü
Toplam 1
Yorum
Hee Yanıt alamadı! Adam burdan kaçtı neden dönsün tekrar. Salla
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Galatasaray Everton'dan Onyekuru transferini KAP'a bildirdi
Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
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