Fenerbahçe günü tek idmanla tamamladı – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    günü tek idmanla tamamladı

    Fenerbahçe günü tek idmanla tamamladı

    çalışmaları kapsamında 'nin Lozan kentinde kamp yapan , hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktörü Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas organizasyonları çalışan futbolcular, yine dar alanda gerçekleştirilen minyatür kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

    , hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

    1. 14.7.2018 14:15
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