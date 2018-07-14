Fenerbahçe günü tek idmanla tamamladı
Yeni sezon çalışmaları kapsamında İsviçre'nin Lozan kentinde kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktörü Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas organizasyonları çalışan futbolcular, yine dar alanda gerçekleştirilen minyatür kale maçlarla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
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Toplam 1
Yorum
ali kırcı Mangala var.. Miranda var... Glik var.. Höwedes var... Ömer Toprak var... Mateo Musacchio var...C. Zapata var.. Gustavo Gomez var.. al işte.
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Yasin Öztekin ortada kaldı! G.Saray'a Beşiktaş'la rest çekmişti...
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Bununla ne yeni sözleşme imzalayacaksın orada miss gibi Recep Gül var... azıcık güvenin şu çocuklara...
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Yeni sistemde Topal ya da Josef
Toplam 1
Yorum
:)))) yahu azizi isteyenlerin istemediği oyuncular degilmiydi :))) degisimin tam zamanı :)))) alin size degisim :))))) kana yakin gari :)))))
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