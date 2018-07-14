Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu transferini resmen açıkladı!
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    transferini resmen açıkladı!

    Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu transferini resmen açıkladı!

    resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 'nun edildiğini açıkladı

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

    "Kulübümüz, NEC Nijmegen forması giyen, genç milli takımı oyuncusu, 1999 doğumlu Ferdi Erenay Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştır.

    'na Ailesi'ne hoşgeldin diyor, çubuklu forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar dolu yıllar diliyoruz.

    Teknik Direktörümüz Phillip Cocu, Ferdi'nin transferiyle ilgili şu sözleri kullandı:

    'Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet vermesini diliyorum.'

    FENERBAHÇE A.Ş."

    1. 14.7.2018 17:36
    2. Güncelleme: 14.7.2018 18:11
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