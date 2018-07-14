Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu transferini resmen açıkladı!
Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun transfer edildiğini açıkladı
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz, NEC Nijmegen forması giyen, Hollanda genç milli takımı oyuncusu, 1999 doğumlu Ferdi Erenay Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştır.
Ferdi Kadıoğlu'na Fenerbahçe Ailesi'ne hoşgeldin diyor, çubuklu forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar dolu yıllar diliyoruz.
Teknik Direktörümüz Phillip Cocu, Ferdi'nin transferiyle ilgili şu sözleri kullandı:
'Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet vermesini diliyorum.'
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."
- 14.7.2018 17:36
- Güncelleme: 14.7.2018 18:11
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Toplam 4
Yorum
ali kırcı Bununla ne yeni sözleşme imzalayacaksın orada miss gibi Recep Gül var... azıcık güvenin şu çocuklara...
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Yeni sistemde Topal ya da Josef
Toplam 1
Yorum
:)))) yahu azizi isteyenlerin istemediği oyuncular degilmiydi :))) degisimin tam zamanı :)))) alin size degisim :))))) kana yakin gari :)))))
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