Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, NEC Nijmegen forması giyen, Hollanda genç milli takımı oyuncusu, 1999 doğumlu Ferdi Erenay Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştır.



Ferdi Kadıoğlu'na Fenerbahçe Ailesi'ne hoşgeldin diyor, çubuklu forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar dolu yıllar diliyoruz.



Teknik Direktörümüz Phillip Cocu, Ferdi'nin transferiyle ilgili şu sözleri kullandı:



'Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet vermesini diliyorum.'



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."