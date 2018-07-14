Emenike yolcu! – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    yolcu!

    Emenike yolcu!
    GEÇEN sezon 'den gönderilip Olymipakos'un yolunu tutan Emekine, devre arasında ise Las Palmas'a kiralanmıştı. Ancak Nijeryalı forvet burada hiç forma giyememişti. yönetimi, bir yıl daha sözleşmesi bulunan 'nin kontratını feshetme kararı aldı.
    1. 14.7.2018
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