Dirar’ı soran çok – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Dirar’ı soran çok

    Dirar’ı soran çok

    , Aatıf, ve birçok kulübün listesinde. En iyi teklifler ise Dirar için geliyor. Son söz Cocu’nun

    'de teknik direktör Phillip Cocu, gözden çıkardığı oyuncular için kararını kampından sonra verecek. Ancak sarı- lacivertli kulübe birçok isim için adeta teklif yağıyor. Bunların başında , Aatıf, ve geliyor. En ciddi teklifleri ise Dirar alıyor. Geçen sezon 'ın bankosu olan Faslı futbolcuya özellikle Arap kulüplerinin gösterdiği ilgi çok büyük. Kanarya; Cocu izin verirse, Dirar'dan hatırı sayılır bir gelir elde edebilir.
    1. 14.7.2018
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