Defansa oyun kurma dersi – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Defansa oyun kurma dersi

    Defansa oyun kurma dersi
    COCU, antrenmanlarda stoperlerle de yakından ilgileniyor. PSV'de geri ikilinin oyun kuramamasından yakınan Hollandalı hocanın, Skrtel ve Neustadter ile sık sık konuşarak savunmada duruş pozisyonlarını anlatıp topu oyuna sokma konusundaki isteklerini anlattığı bildirildi. çalıştırıcı daha çok yerden ve ayağa pas yapma talimatını verdi.
    1. 14.7.2018
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