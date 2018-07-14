Comolli pusuya yattı! – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    pusuya yattı!

    Comolli pusuya yattı!
    , transferde bitirici darbeleri vurmak için 'nın bitmesini bekliyor. Sportif direktör Damien 'nin, kupanın bitiminden sonra oluşacak hareketliliğin doğuracağı fırsatlara göre hamle yapacağı öğrenildi. 'de güçlü bir ağı olan Comolli, ağustos ayının ilk haftasında 'de transferin noktalanacak olmasını da fırsat olarak görüyor.
    1. 14.7.2018
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