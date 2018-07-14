Cocu'nun yeni gözdesi Salih Uçan – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Cocu'nun yeni gözdesi

    Cocu'nun yeni gözdesi Salih Uçan

    Bir ara istenmediği konuşulan 24 yaşındaki orta saha, performansını yükseltince ’nın gözüne girdi. Cocu tekniğinden etkilendiği Salih’i serbest oynatacak

    'de geçen sezonu istenilen seviyede tamamlayamayan Mauricio Isla ve da öncesi hırs ve umut dolu. Geçen yılı Sion'da kiralık olarak geçiren Salih de ölçümlerde ortaya çıkan rakamlarıyla teknik heyetin takdirini topladı. Saha içi performansı ile Cocu'nun gözüne girmeye başlayan Salih, kamp döneminde başlayan ölçümlerdeki fiziksel değerlerini neredeyse ikiye katladı. Fiziksel değerler açısından başı çekenlerden biri olan Salih'in saha içinde daha özgür ve öz güvenli olmasını isteyen Cocu; Salih'in tekniğinin çok özel olduğunu düşünüyor. 24 yaşındaki futbolcuyu kanatlarda da deneyen teknik adam, onu joker gibi kullanmanın hesaplarını da yapıyor. Salih geçen sezon Sion'da 19 maçta 2 gol atmıştı.

    AĞABEYLİK YAPIYOR
    Salih yaş olarak kendisinden küçüklere yapıyor. "İlk geldiğimde takımın en küçüğüydüm şimdi bana abi denmesi tuhaf geliyor" diyen Salih yeni sezonu iple çekiyor.
    1. 14.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cocu'nun yeni gözdesi Salih Uçan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN