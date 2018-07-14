Cocu'nun yeni gözdesi Salih Uçan
Bir ara istenmediği konuşulan 24 yaşındaki orta saha, performansını yükseltince Hollandalı’nın gözüne girdi. Cocu tekniğinden etkilendiği Salih’i serbest oynatacak
AĞABEYLİK YAPIYOR
Salih yaş olarak kendisinden küçüklere ağabeylik yapıyor. "İlk geldiğimde takımın en küçüğüydüm şimdi bana abi denmesi tuhaf geliyor" diyen Salih yeni sezonu iple çekiyor.
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Yorum
rohagi Fizik olarak cok gucsuz bir oyuncu. Sampiyonlar liginde olmaz ezilir.
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Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
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