Bambaşka bir Isla sahada – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    bir Isla sahada

    Bambaşka bir Isla sahada
    İDMANLARDA bu sezon bir Isla var. Isla saha içindeki hırsı ve antrenman performansı kadar saha dışında sempatik kişiliğiyle takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olarak tüm takım ile arkadaşlık bağlarını güçlendirdi. Cocu'nun oyun anlayışında beklerin hayati önemi olduğu düşünülürse Isla sağ bekte müthiş bir yarışa girecek. Cocu, ona olan güvenini her seferinde dile getirirken Şener ile forma savaşı yaşanacağı kesin gibi gözüküyor.
    1. 14.7.2018
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