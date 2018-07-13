Isla ve Salih Uçan Phillip Cocu ile yeniden hayat buldu
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    Isla ve Cocu ile yeniden doğdu

    Isla ve <a href="/index/salih-ucan?id=074bcf71-d183-4365-b8ab-e1df406ed983" class="" rel="tag">Salih Uçan</a> Cocu ile yeniden doğdu

    Fenerbahçe'de Cocu'nun göreve başlamasıyla yeni bir sayfa açılıyor. Geçen sezonu istenilen seviyede tamamlayamayan ve yeterince verim alınamayan Mehmet Ekici'nin yanı sıra Isla ve Salih de yeni sezon öncesi hırs ve umut dolu.

    1. 13.7.2018 14:43
    2. Güncelleme: 13.7.2018 14:52
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