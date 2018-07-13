Fenerbahçe'de Cocu rüzgarı esiyor! İşte o kanunlar...
Cocu, kampta futbolcuları komando gibi çalıştırıyor... Takımın sabah 07.45’te başlayan mesaisi gece yarısı 23.00’te bitiyor
Fener'in yeni teknik direktörü Philip Cocu gaza bastı. Yeni sezonda mücadele eden ve topa sahip olan bir takım yaratmayı hedefleyen Hollandalı hoca, futbolcuları disipline sokmak için yoğun çaba harcıyor. Takıma felsefesini ezberletmeye çalışan başarılı teknik adam oyuncuları bir an olsun boş bırakmıyor.
FUTBOLCULARIN PESTİLİ ÇIKIYOR
Kanarya'da kamp mesaisi sabah 07.45'te başlıyor ve maraton gece 23.00 itibarıyla sona eriyor. Oldukça yoğun bir kamp programı uygulayan Cocu, futbolcuların adeta pestilini çıkarıyor.
SEZON İÇİNDE ORTAYA ÇIKACAK
İsviçre kampında ağır tempoda çalışan futbolculara, teknik direktör Cocu'nun "Bu yaptığımız çalışmaların sezon içinde faydasını göreceksiniz. Bu idmanlar bizi bir adım önüne taşıyacak" dediği öğrenildi
İLK HEDEFİ TAKIM RUHU
Hollandalı hocanın dikkat ettiği noktalardan biri de takım ruhu. Oyuncularından birbirleriyle vakit geçirmelerini isteyen Cocu, kendisinin de katılığı sohbetlerle takımı daha yakından tanıyor.
- 13.7.2018 00:35
- Güncelleme: 13.7.2018 01:35
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Fenerbahçe'de Cocu rüzgarı esiyor! İşte o kanunlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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