Fenerbahçe'de Cocu rüzgarı esiyor! İşte o kanunlar... – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
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    'de Cocu rüzgarı esiyor! İşte o kanunlar...

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de Cocu rüzgarı esiyor! İşte o kanunlar...

    Cocu, kampta futbolcuları komando gibi çalıştırıyor... Takımın sabah 07.45’te başlayan mesaisi gece yarısı 23.00’te bitiyor

    Fener'in yeni teknik direktörü Philip Cocu gaza bastı. Yeni sezonda mücadele eden ve topa sahip olan bir yaratmayı hedefleyen Hollandalı hoca, futbolcuları disipline sokmak için yoğun çaba harcıyor. Takıma felsefesini ezberletmeye çalışan başarılı teknik adam oyuncuları bir an olsun boş bırakmıyor.

    FUTBOLCULARIN PESTİLİ ÇIKIYOR
    Kanarya'da kamp mesaisi sabah 07.45'te başlıyor ve maraton gece 23.00 itibarıyla sona eriyor. Oldukça yoğun bir kamp programı uygulayan Cocu, futbolcuların adeta pestilini çıkarıyor.

    SEZON İÇİNDE ORTAYA ÇIKACAK
    kampında ağır tempoda çalışan futbolculara, Cocu'nun "Bu yaptığımız çalışmaların sezon içinde faydasını göreceksiniz. Bu idmanlar bizi bir adım önüne taşıyacak" dediği öğrenildi

    İLK HEDEFİ TAKIM RUHU
    Hollandalı hocanın dikkat ettiği noktalardan biri de ruhu. Oyuncularından birbirleriyle vakit geçirmelerini isteyen Cocu, kendisinin de katılığı sohbetlerle takımı daha yakından tanıyor.

    1. 13.7.2018 00:35
    2. Güncelleme: 13.7.2018 01:35
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