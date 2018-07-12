Fotomaç'ı sosyal medyada takip edin!
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Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi Fotomaç, dijital mecrada da Türkiye'nin 1 numaralı adresi... Fotomac.com.tr; Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden her gün 4 milyona yakın kişiye içerik ulaştırıyor.
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- 12.7.2018 13:06
- Güncelleme: 12.7.2018 13:33
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
-
Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
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