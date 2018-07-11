Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu: ''Şampiyonlar Ligi'ne..."
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Fenerbahçe Cocu: ''Şampiyonlar Ligi'ne..."

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu: ''Şampiyonlar Ligi'ne..."

    Fenerbahçe Phillip Cocu, Samandıra'daki son idmanda öğrencilerine uyarılarda bulundu.

    Sarı lacivertli ekipte herkese ihtiyacı olduğunu ifade eden Cocu, bütün takımın hep birlikte çok iyi işler yapacağının altını çizdi.

    Yeni dönemde 'Ben değil, biziz' diyen Cocu, ''Geçen sene neler yaşadığınızı biliyorum ama bu yıl o yaşananların hiçbiri olmayacak. İlk 5 hafta kazanıp yolumuza devam edeceğiz ama en önemlisi ilk hafta oynayacağımız maçı. Bursaspor'u kendi evimizde taraftarımızın önünde yeneceğimize inanıyorum. Ekip ruhu ile mücadele edeceğiz'' diye konuştu.

    ''COŞKULU TARAFTAR VE YÖNETİM BENİ ÇOK UMUTLANDIRIYOR''
    Fenerbahçe'de gerekli duyulan yerlere takviyelerin de yapılacağını kaydeden Cocu, futbolcuların kafasını transferlere takmamasını istedi. Cocu, ''Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimizi düşünüyorum. Zor olacak ama bunu başaracağız. Arkamızda coşkulu taraftarımız ve yönetim var, bu da beni çok umutlandırıyor" ifadelerini kullandı.

    1. 11.7.2018 10:01
    2. Güncelleme: 11.7.2018 10:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu: ''Şampiyonlar Ligi'ne..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN