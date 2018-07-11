Fenerbahçe, İsviçre kampındaki ilk çalışmasını yaptı
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    Cocu futbolculara kendi felsefesini ezberletiyor

    Cocu futbolculara kendi felsefesini ezberletiyor

    Yeni sezon hazırlıkları için dün İsviçre'ye gelen Fenerbahçe, buradaki ilk idmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

    1. 11.7.2018 12:22
    2. Güncelleme: 11.7.2018 12:26
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