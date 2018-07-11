Barış Alıcı kimdir?
Fenerbahçe'nin Altınordu'dan yeni transferi Barış Alıcı'yı yakında taniıyalım. Barış Alıcı nerelidir? Barış Alıcı kimdir? Barış Alıcı hangi mevkiide oynuyor? Merak edilen tüm soruların cevabı yazımızda...
Altınordu'nun 'Altın çocuk'larından olan Barış Alıcı 1997 yılında İzmir'in Balçova ilçesinden dünyaya geldi. Altınordu'nun altyapısından yetişen Barış Alıcı 2014 yılında profesyonelliğe adım attı. Geçen sezon Altınordu formasıyla çıktığı 33 maçta 10 gol kaydeden Barış Alıcı tüm dikkatleri üzerine çekti.
Hücum bölgesinin sağında etkili olan Barış Alıcı, görev verildiği taktirde sol kanatta da oynayabiliyor.
Çeşitli kategorilerde 7 kez milli olma sevinci yaşayan 21 yaşındaki yetenek 1 gol atma başarısı gösterdi.
- 11.7.2018 08:34
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
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