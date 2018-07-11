Barış Alıcı nerelidir?
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    kimdir?

    Barış Alıcı kimdir?

    'nin Altınordu'dan yeni transferi 'yı yakında taniıyalım. Barış Alıcı nerelidir? ? Barış Alıcı hangi mevkiide oynuyor? Merak edilen tüm soruların cevabı yazımızda...

    Altınordu'nun 'Altın çocuk'larından olan 1997 yılında 'in Balçova ilçesinden dünyaya geldi. Altınordu'nun altyapısından yetişen Barış Alıcı 2014 yılında profesyonelliğe adım attı. Geçen sezon Altınordu formasıyla çıktığı 33 maçta 10 gol kaydeden Barış Alıcı tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Hücum bölgesinin sağında etkili olan Barış Alıcı, görev verildiği taktirde sol kanatta da oynayabiliyor.
    Çeşitli kategorilerde 7 kez milli olma sevinci yaşayan 21 yaşındaki yetenek 1 gol atma başarısı gösterdi.

    1. 11.7.2018 08:34
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